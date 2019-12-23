Москва, , 18:18 — REGNUM Американские санкции против участников строительства газопровода «Северный поток — 2» — это реализация лозунга президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего», считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 23 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Санкции как механизм воздействия насчитывают около сотни лет. И то, что сейчас сделали американцы, это самом деле не санкции. Это политический рэкет. Это к санкциям как к юридическому механизму реагирования на правонарушения вообще не имеет никакого отношения, — сказала Сазонова. — Как работать с политическим рэкетом? Как работать с шантажом? То, что делает Америка, это реализация того, о чём Трамп заявил ещё в 2016 году — Америка прежде всего. А в истории уже была страна, которая точно так же противопоставила себя всему международному сообществу. Как это лечится и как это выправляется, мы знаем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, швейцарская Allseas вывела из Балтийского моря суда, прокладывающие газопровод «Северный поток — 2». Причиной послужили угрозы США.

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