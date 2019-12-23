Москва, 23 декабря 2019, 18:18 — REGNUM Американские санкции против участников строительства газопровода «Северный поток — 2» — это реализация лозунга президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего», считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 23 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, швейцарская Allseas вывела из Балтийского моря суда, прокладывающие газопровод «Северный поток — 2». Причиной послужили угрозы США.
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