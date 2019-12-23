Пекин, , 18:12 — REGNUM С 23 по 28 декабря в Пекине проходит сессия Постоянного комитета (ПК) китайского парламента — ВСНП. Приоритетом законотворческой деятельности сессии объявлено принятие проекта нового Гражданского кодекса КНР, сообщает 23 декабря Синьхуа.

Документ состоит из общих правил и шести частей, посвящённых регулированию прав недвижимости, договоров, прав личности, семьи и брака, наследства, а также гражданских правонарушений.

Рассмотрение Гражданского кодекса продолжится и на следующей сессии, уже в 2020 году, а окончательно утвержден законопроект будет в марте, на ежегодной сессии ВСНП.