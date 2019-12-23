Алжир, , 18:07 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил трехдневный траур в связи с гибелью главнокомандующего армии Ахмеда Гайда Салаха, 23 декабря сообщает Agence France-Presse.

Салах, главнокомандующий армии с 2004 года и бывший глава временного военного совета, являлся фактическим главой Алжира с момента свержения президента Абдель Азиза Бутефлики в апреле 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря стало известно о смерти главнокомандующего Алжира Ахмеда Гайд Салаха. 79-летний Салах скончался от сердечного приступа.

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