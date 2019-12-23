Пекин, , 18:03 — REGNUM В Пекине прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, прибывшим в Китай для участия в восьмой встрече руководителей КНР, Японии и Южной Кореи, которая пройдет в административном центре юго-западной провинции Сычуань — городе Чэнду, сообщает 23 декабря Синьхуа.

Китайский лидер высказался за поддержание с Японией тесного взаимодействия, с которым связываются возможности для взаимного развития двух стран, а также выведения на новый уровень двусторонних политических отношений.

По мнению Си Цзиньпина, сближение позиций и интересов Пекина и Токио позволит принести народам обеих стран больше пользы.