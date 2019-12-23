Москва, , 17:58 — REGNUM Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов сообщил о договоренностях по освобождению удерживаемых лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

«Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты. Представителям Киева, Донецка и Луганска, при участии посредников — России и ОБСЕ, удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года», — заявил Грызлов журналистам.

Состоялось внеочередное заседание Контактной группы, оно прошло в режиме видеоконференции. Темой заседания стало освобождение и обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом.