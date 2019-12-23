Донецк, , 17:53 — REGNUM Донецкая Народная Респулика готова на обмен удерживаемыми лицами с Украиной при гарантии их процессуального очищения. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова по итогам состоявшейся 23 декабря видеоконференции контактной группы.

«Нам наконец-то удалось достигнуть договоренности об обмене при условиях гарантии процессуального очищения удерживаемых лиц со стороны Украины», — приводит её слова «Донецкое агентство новостей».

Ранее представитель России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что сторонам удалось согласовать условия взаимного освобождения и обмена удерживаемыми лицами. Морозова уточнила, что на данный момент ведётся работа по подготовке окончательного списка лиц и дате обмена.

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