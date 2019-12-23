Москва, 23 декабря 2019, 17:52 — REGNUM Такие проекты, как строительство Крымского моста, не только создают рабочие места, но и двигают инженерный прогресс, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 23 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин принял участие в открытии движения пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, проехав в Крым в кабине машиниста поезда.