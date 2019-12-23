Москва, , 17:52 — REGNUM Такие проекты, как строительство Крымского моста, не только создают рабочие места, но и двигают инженерный прогресс, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 23 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Инфраструктурные проекты, подобные Крымскому мосту, можно ставить в один ряд с такими проектами, как БАМ, как целина, как создание Саяно-Шушенской ГЭС, — сказала Сазонова. — То есть это не только то, что делается на перспективу. Это то, что сегодня и сейчас уже создаёт рабочие места и двигает инженерный прогресс. Потому что при строительстве моста были использованы уникальные технологии, которые были впервые апробированы на этой стройке. И вот уже та польза, которая есть уже сейчас».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин принял участие в открытии движения пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, проехав в Крым в кабине машиниста поезда.