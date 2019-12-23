Хмеймим, Сирия, , 17:49 — REGNUM В приграничной зоне на территории сирийской провинции Хасака проведено очередное совместное российско-турецкое патрулирование, сообщает 23 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

Длина маршрута составила около 40 км, патрулирование продолжалось около двух часов. Колонна патруля вышла из пункта погранперехода Шейрек и прошла через несколько приграничных сирийских населенных пунктов под воздушным прикрытием вертолётов армейской авиации России.

В составе колонны совместного патруля было восемь единиц военной техники, российские бронеавтомобили «Тигр» и бронетранспортеры БТР-80 и бронеавтомобили «Kirpi» турецкой пограничной службы. Наблюдение за окружающей местностью обеспечивалось беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10» Вооруженных сил РФ. Личный состав патруля составлял около 50 военнослужащих обоих государств.

Как сообщало ИА REGNUM, совместное патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии проводится в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом между Россией и Турцией, благодаря которому была остановлена турецкая военная операция против сирийских курдов.

Читайте ранее в этом сюжете: За две недели из Турции депортировали 110 иностранных террористов — СМИ