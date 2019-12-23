Тбилиси, , 17:48 — REGNUM

Партия «Национальное движение» обжаловала в Конституционном суде решение парламента Грузии о лишении члена партии, Никанора Мелии депутатского мандата. Как заявил журналистам председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе, партия подала жалобу сегодня, 23 декабря, мотивируя ее тем, что парламент принял решение поспешно, незаконно, руководствуясь чисто политическим мотивами.

Партия также намерена обжаловать в апелляционном суде решение Тбилисского городского суда, признавшего депутата Никанора Мелия виновным в превышении служебных полномочий по делу о попытке обанкротить «Карту банк», принадлежащий председателю правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Речь идет о событиях 2011−2012 годов, когда Иванишвили заявил о вступлении в политику, затем создал коалицию «Грузинская мечта» и начал подготовку к парламентским выборам 2012 года. Решение по делу «Карту банка» суд вынес 2 декабря, а парламент принял постановление о лишении Мелии полномочий депутата 12 декабря.