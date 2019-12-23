Калининград, , 17:44 — REGNUM

Истребители НАТО на минувшей неделе, с 16 по 22 декабря, дважды поднимались для сопровождения российской боевой авиации, следовавшей в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 декабря.

Оба раза таким образом сопровождались российские транспортные суда Ан-26. 17 декабря российский «транспортник» летел из Калининградской области по направлению в Ленобласть, а 18 декабря, наоборот, в Калининградскую область.

Так называемая миссия «воздушной полиции НАТО» дежурит в Прибалтике с 2004 года.