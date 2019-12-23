Анкара, , 17:40 — REGNUM В Турции считают «несправедливым» разбирательство Саудовской Аравии по делу турецкого журналиста Джемаля Хашогги, убитого в саудовском консульстве в Стамбуле, и требуют наказать «настоящих убийц», 23 декабря передает агентство Associated Press.

«Прокурор приговорил к смертной казни пятерых наемных убийц, но не тронул тех, кто стоял за этой пятеркой» , — заявил турецкий депутат и друг Хашогги Ясин Актай.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни за убийство Хашогги пятерых человек, ещё трое получили по 24 года тюрьмы за сокрытие преступления. При этом имена убийц не называются.

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