Анкара, 23 декабря 2019, 17:40 — REGNUM В Турции считают «несправедливым» разбирательство Саудовской Аравии по делу турецкого журналиста Джемаля Хашогги, убитого в саудовском консульстве в Стамбуле, и требуют наказать «настоящих убийц», 23 декабря передает агентство Associated Press.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни за убийство Хашогги пятерых человек, ещё трое получили по 24 года тюрьмы за сокрытие преступления. При этом имена убийц не называются.
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