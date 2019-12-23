Вильнюс, , 17:32 — REGNUM Профсоюз литовских подарных сегодня, 23 декабря, обратился к президенту Литвы Гитанасу Науседе с просьбой наложить вето на принятый парламентом бюджет Литвы на 2020 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В своём обращении пожарные подчёркивают, что выделенные на зарплаты средства в бюджете означают, что их жизнь в наступающем году будет «на грани нищеты».

В профсоюзе утверждают, что зарплаты, исходя из принятого бюджета, в следующем году будут составлять в среднем 600 евро, а они просили заложить в бюджет дополнительные 9 млн евро, чтобы поднять средние зарплаты хотя бы до 850 евро. Эти просьбы парламент не услышал.

«Президент и его вето — последняя наша возможность», — говорится в обращении к Науседе.