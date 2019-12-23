Рига, , 17:31 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс принял решение не подписывать спорные поправки к закону о выборах, которые давали право избрать следующую Рижскую Думу на пятилетний, а не четырёхлетний срок со ссылкой на Государственную канцелярию, написал портал LSM.

Эти поправки были приняты латвийским парламентом в срочном порядке, в двух чтениях, 19 декабря. Сегодня депутат Сейма Эрик Пуценс вручил Эгилу Левитсу письмо подписанное более, чем 40 парламентариями с просьбой приостановить провозглашение данного закона. В ответ президент решил отложить на два месяца провозглашение этого закона.

Собственно такая ситуация прописана в законодательстве, потому что с этой просьбой обратилось более трети депутатов Сейма. Всего их 100 человек. Несогласные планируют в течение этого срока собрать не менее одной десятой подписей всех избирателей, и в случае успеха вынести вопрос на общенародный референдум.

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