Алжир, , 17:30 — REGNUM Смерть бывшего главы временного военного совета Алжира и главнокомандующего алжирской армии Ахмеда Гайда Салаха наступила в результате сердечного приступа, 23 декабря сообщает BBC.

Салах, возглавлявший армию Алжира с 2004 года и бывший фактическим главой государства после свержения президента Абдель Азиза Бутефлики, скончался в возрасте 79 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в Алжире прошли всеобщие президентские выборы, победу на которых одержал бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббун. Новый президент уже принял присягу.

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