Москва, , 17:25 — REGNUM То, что на Крымском мосте заработала его железнодорожная часть, можно сравнить с решением российского императора Александра I построить Восточно-Сибирскую железную дорогу, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 23 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«То, что запустили железнодорожное сообщение, я бы сравнил с тем, что царь Александр первый когда-то принял решение о строительстве ВСЖД, — сказал Калашников. — И ему все говорили, что это невыгодно. Что это никогда не окупится. В жизни никогда не окупится! А окупилось лишь за пару месяцев во Второй мировой войне. Так что значение Крымского моста трудно переоценить. Мы показали, что мы можем сделать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Севастополя надеются на увеличение туристического потока в город с открытием железнодорожного сообщения между полуостровом и материковой частью России.

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