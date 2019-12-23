Москва, 23 декабря 2019, 17:25 — REGNUM То, что на Крымском мосте заработала его железнодорожная часть, можно сравнить с решением российского императора Александра I построить Восточно-Сибирскую железную дорогу, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 23 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Севастополя надеются на увеличение туристического потока в город с открытием железнодорожного сообщения между полуостровом и материковой частью России.
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