Санкт-Петербург, , 17:28 — REGNUM Госкорпорацию «Росатом» попросили придумать альтернативные варианты транспортировки «урановых хвостов» из Германии в обход Петербурга. Такое решение приняли на заседании комиссии по экологии в петербургском Законодательном собрании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Альтернативные маршруты для обедненного гексафторида урана (ОГФУ) через порты Балтийского моря и по территории Российской Федерации просят представить в Заксобрание Петербурга.

Заметим, ранее несколько депутатов уже требовали пустить «урановые хвосты» через морской порт Усть-Луга. Однако, как оказалось, власти Ленобласти не в восторге от таких перспектив.

«Месяц назад я предложил «Росатому» и губернатору [Петербурга Александру Беглову] «усть-лужский» вариант — и выясняется, что против этого выступают в области. Что логично. Никто не хочет иметь у себя пункт перегрузки опасных веществ — сколько бы нам не рассказывали об их безопасности. И если мы в Петербурге поддерживаем перенос пункта перегрузки из города — это значит, что ОГФУ далеко не так безопасно, как нам рассказывают», — заявил депутат Борис Вишневский.

Он добавил со ссылкой на «Росатом», что для переноса порта выгрузки в Усть-Лугу необходимо оформление соответствующей лицензии и обучение персонала этого порта.

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Во время заседания депутат Роман Коваль подчеркивал, что обедненный гексафторид урана не относится к радиоактивным отходам и является ценным сырьем, в том числе для производства топлива для атомных электростанций.

Советник генерального директора АО «Техснабэкспорт» Олег Козин заявил, что ОГФУ присвоен достаточно низкий 7-й класс опасности, а радиоактивное излучение вещества минимально и не представляет серьезной угрозы для здоровья человека.

Он утверждает, что при транспортировке соблюдаются все необходимые меры безопасности, содержащее уран соединение перевозится в специальных контейнерах, способных выдерживать значительные нагрузки и экстремальные условия.

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