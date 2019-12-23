Анкара, 23 декабря 2019, 17:20 — REGNUM МИД Турции заявил, что приговор убийцам журналиста Джемаля Хашогги «не соответствует ожиданиям страны и международного сообщества», 23 декабря передает агентство Reuters.
Согласно заявлению представителя турецкого МИДа Хами Аксоя, власти Турции не уверены, что «все аспекты убийства раскрыты», и «справедливость восторжествовала».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря суд в Саудовской Аравии вынес смертный приговор пятерым убийцам Хашогги. При этом имена убийц турецкого журналиста не раскрываются.
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