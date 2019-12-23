Великий Новгород, , 17:10 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 23 декабря, выступая с ежегодным посланием, призвал новгородцев задуматься о самоидентификации и о том, в чём миссия Великого Новгорода в современной России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы не рядовой регион на обочине двух федеральных трасс», — заявил губернатор.

Он подчеркнул, что историческое значение Великого Новгорода — бесспорно, феномен Новгородской земли как «места, откуда начиналась страна, вновь осознается большинством наших соотечественников как безусловная базовая ценность», а жителям Петербурга, Москвы и других городов «уже не приходится объяснять, для чего нужно хоть раз в жизни побывать в Великом Новгороде».

«Нам предстоит решить, кто мы такие: торговцы, продающие туристам билеты на камнях великой новгородской цивилизации, или её полноправные наследники?» — заявил губернатор Новгородской области.

Никитин напомнил о первом муниципальном форуме, который собрал в Великом Новгороде мэров малых городов России и заявил, что «возможно, наша миссия в 21-м веке состоит именно в этом: стать центром нестоличной России, сформулировать запрос от имени 77% населения России, проживающего не в городах-миллионниках».

Новгородский губернатор также перечислил то, что, по его мнению, хочет нестоличная Россия: «Развитые гражданские институты, реальное самоуправление на местах, прямой диалог власти с людьми, ответственность жителей за то, что их окружает».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Великий Новгород также претендовал на роль исторической столицы России и места зарождения российской государственности.