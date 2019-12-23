23 декабря 2019 | Время чтения 28 мин

Арташес Гегамян, , 17:13 — REGNUM Близится к завершению 2019-й год. Не скрою, уважаемый читатель, что в эти предновогодние дни трудно было настроиться на изложение все новых и новых фактов, свидетельствующих о непрекращающейся диверсии против основ армянского государства со стороны не только и не столько проплаченных Фондом Сороса и разного рода демократическими институтами из-за океана, сколько самими власть предержащими сегодняшней Армении, изнутри разрушающими страну. Уважаемый читатель вполне резонно может упрекнуть меня, с чего это я вдруг начал разъединять соросовских прихлебателей от действующих властей? Ведь по сути они были изначально вместе и стояли у истоков государственного переворота апреля-мая 2018 года в Армении, более того, были организаторами и главными действующими лицами в его совершении. Такое наблюдение, бесспорно, имеет право на существование. Но в сложившейся в настоящее время в Армении ситуации меня настораживает другое, а именно: видать с реализацией далеко идущих планов сценаристов и финансистов государственного переворота действующие власти запаздывают. Надо полагать, что политическое судилище над первым президентом Нагорно-Карабахской Республики, вторым президентом Республики Армения (РА) Робертом Кочаряном, уголовное преследование третьего президента, Героя Арцаха Сержа Саргсяна, экс-министров обороны РА Микаела Арутюняна, Героя Арцаха Сейрана Оганяна, бывшего начальника Генштаба Министерства обороны РА Юрия Хачатурова, бывшего заместителя министра обороны РА Героя Арцаха Манвела Григоряна — это далеко не то, на что рассчитывали кукловоды нынешних властей. Уже не приходится говорить об откровенном политическом провале в отношении Героя Арцаха, бывшего секретаря Совета безопасности Республики Арцах, генерал-майора Виталия Баласаняна (до физической расправы над ним руки не доходят). Атмосфера откровенной клеветы и лжи, которой насыщено информационное поле Армении в отношении героев Арцахского национально-освободительного движения лишь частично способствует достижению поставленных целей. Денно и нощно проводимая информационная война постепенно подтачивает сознание молодого поколения, а тем более юношей призывного возраста, укореняя в них ложное, извращенное представление о героях Арцаха, о патриотизме, мужестве и самоотверженности. При этом сценаристы государственного переворота, то есть поднаторевшие на цветных революциях бессменные поводыри действующих властей Армении, на этом не останавливаются. Ими создаются образы новых кумиров, к примеру, из числа трансгендеров и разного рода извращенцев.

Армения

Да, да, уважаемый читатель, я не оговорился. Так, из позорно нищенского государственного бюджета РА на 2019-й год была выделена кругленькая сумма в 20 млн армянских драмов в помощь создателям фильма о Мелине Далузян — двукратной чемпионке Европы (2007, 2008), призере чемпионата мира (2009, 2010) по тяжелой атлетике. Казалось бы, что в этом плохого. Беда-то в другом. Создателей фильма интересует не дальнейшая ее (его) судьба. Им важно на примере сей особы показать, как тяжко в Армении живется сексуальным меньшинствам. Выставлять как нечто достойное возвеличивания не участие, к примеру, в героическом подвиге армянских воинов входе четырехдневной апрельской (2016 г.) войны, навязанной Азербайджаном Республике Арцах, а «жизненный подвиг» поменявшего пол некоего (ей) трансгендера в первом ЛГБТ-форуме, организованном Pink Armenia в Армении аж в 2015 году. И создателям фильма вовсе неважно, что 22 декабря 2018 года пресс-служба IWF опубликовала результаты перепроверки допинг-пробы спортсменки, взятой на Олимпиаде 2012 года, где был обнаружен запрещенный препарат туринабол и 10 мая МОК дисквалифицировал спортсменку. Дело и не в том, что «народный премьер» Армении Никол Пашинян заявил:

«Мелине Далузян (которая нынче зовется Мел) под моей личной защитой».

Другой вопрос, что ни один самодостаточный армянин не захотел бы оказаться в ситуации, когда он «под личной защитой» самого Никола Воваевича, себя любимого.

Посудите сами, уважаемый читатель, в условиях, когда, как минимум, каждый четвертый гражданин Армении находится за чертой бедности, когда тысячи и тысячи наших сограждан в поисках источников существования вынуждены покидать свои родные очаги, могилы своих предков в Армении, вдруг под особой защитой Никола Воваевича оказываются разного рода трансгендеры и гомосексуалисты, про которых снимают фильмы, а вовсе не крайне нуждающиеся в помощи правительства РА граждане Армении.

«Сегодня он (имеется в виду поменявшая пол Мелине Далузян — А. Г.) сбежал и не хочет возвращаться (в Армению — А. Г.) потому, что видит, что происходит. Опять каждый день режут его тупым ножом — начинают с этого каждый день и этим же заканчивают. И я говорю — правильно делали, что профинансировали фильм, я доволен нашим министерством культуры. Да здравствуют они!».

Здесь, конечно, следует и с положительной стороны оценивать слова «народного премьера», а именно: сказанное им свидетельствует о том, что Никол Воваевич-человек благодарный и не забыл, что активисты ЛГБТ-сообщества Армении были в авангарде «бойцов» государственного переворота. Умиляет другое, галактический масштаб дерзаний «народного премьера», который, видимо, не до конца доверяя правительству Нидерландов, где уже четыре года живет Мелине-Мел, взялся защищать его (ее) и в Амстердаме. Словом, знай наших, скоро Никол Воваевич уж наверняка возьмет под свою опеку трансгендеров и прочих гомосексуалистов с улицы «Красных фонариков» нидерландской столицы. Чтобы завершить эту тему, приведу выдержку из интервью известного режиссера-мультипликатора, заслуженного деятеля культуры Армении Давида Саакянца информагентству Pаstinfo:

«Для меня это неприемлемо. Считаю, что есть намного более важные исторические герои, о которых можно рассказать, в том числе в спорте есть больше достижений, чем смена пола … Наш фильм об участии царя Вараздата (374−378 гг. н.э.) в Олимпийских играх (чемпион 291-й Олимпиады по боксу, которая состоялась в Древней Греции в 385 г. нашей эры — А. Г.) получал финансирование 4 года, однако, в этом году нам отказали. Ничего странного, пришло время новых героев: отныне новыми героями являются не Вараздат или другие исторические личности, а Мелине. Я выражаю свое отношение не к личности, а к факту, из-за чего вышел из Союза кинематографистов».

Минувшие дни декабря запомнятся и другим, не менее тревожным проявлением неадекватности занимаемой должности «народного премьера». Так, 12 декабря 2019 г. в ходе заседания правительства Н. Пашинян заявил о том, что государственный аппарат Армении противодействует революции. Несколько подробнее остановлюсь на некоторых подробностях с этого заседания правительства РА.

Итак, в ходе обсуждений, состоявшихся на этом заседании, Н. Пашинян затронул текущие вопросы государственного управления, отметив, что

«сегодня у нас нет способной нормально функционировать системы государственного управления. … Возможно ли сегодня получить в Армении нормальную информацию о нашем экономическом росте и текущем состоянии экономики? Нет, невозможно. Например, я не могу получить нужную мне информацию. Возможно ли получить оценку наших государственных органов, которые будут более или менее близкие друг-другу, относительно нашей экономической ситуации, потенциала нашей экономики, нашего экономического роста? Следовательно, почему же мы работаем так? Потому что единственный способ работать — это делать политический акцент и подталкивать государственную систему к тому, чтобы пошли и решили какую-либо проблему», — заявил 12 декабря т.г. на заседании правительства Никол Воваевич

Услышав такое в прямой интернет трансляции с заседания правительства, я облегченно вздохнул, наивно предположив, что далее Никол Воваевич, признав свою полную неадекватность в вопросах государственного управления, заявит о своей отставке. Ведь по сути «народный премьер» признается в том, что решения, принимаемые правительством РА, составлены настолько непрофессионально, что на практике их выполнение невозможно проконтролировать, это, с одной стороны. С другой стороны, становится очевидно, что руководящий состав министерств и других подотчетных правительству государственных учреждений работают до того непрофессионально, что абсолютно не обладают инструментарием оценки своей деятельности или, выражаясь словами «народного премьера», «относительно нашей экономической ситуации, потенциала нашей экономики, нашего экономического роста».

Более того, мне показалось, что за сим признанием «народного премьера» последует его раскаяние за то, что в столь судьбоносное для Армении и Арцаха время он взялся руководить экономикой страны, которая вот уже 25 лет после перемирия 1995 года оказалась в состоянии необъявленной войны со стороны Азербайджана. В этой связи в моем подсознании пробудилось и объяснение тому, почему Никол Воваевич в одном из своих выступлений уподобил себя ни с кем-нибудь, а с Всевышним, Господом Бодом нашим, Иисусом Христом (да простит меня Господь за мое кощунство, вынужденно поставившего Его Светлое имя рядом с именем Никола Воваевича — А. Г.). Мне, человеку вроде бы не наивному, показалось, что после выше упомянутых слов Н. Пашинян начнет свой тяжкий путь раскаяния, пустившись в путь по городам и весям Армении в сопровождении верного ему Чало (дворняжки, прямого сподвижника нашего псевдореволюционера) все с тем же рюкзаком за плечами, который он нес на себе всю дорогу к власти. Правда, в своем новом, как мне кажется неизбежном «скитании», он не останется в одиночестве. Во всяком случае его на новеньком тридцатитысячедолларовом Nissan'e, купленном на бюджетные деньги, будут сопровождать члены его семьи. Да и Чало не останется одинок, а будет бегать за хозяином в сопровождении многих десятков (если не сотен) столь же бездомных собак, которые после «бархатной революции» заполонили улицы моего родного Еревана, представляя в ночное время серьезную опасность для жителей столицы.

Впрочем, похвалим этих четвероногих, тем более, что есть за что: эти псы настолько шустры и бодры, что даже в ночное время легко передвигаются по городу, умело маневрируя сквозь многочисленные бугорки мусора, этой своеобразной достопримечательности столицы новой Армении. Словом, сопровождение новых скитаний экс-премьера будет еще не то. Увы, велико было мое разочарование, когда во всех провалах, являющихся неизбежными в силу его же, Никола Воваевича, некомпетентности, Н. Пашинян нашел виноватых на стороне. По его словам, «всех результатов, всех экономических показателей и успехов (только ему одному известных о каких успехах он говорит — А. Г.) правительство достигло в этом году вопреки системе государственного управления и министерствам. «Не обижайтесь, но борьба с коррупцией в Армении тоже ведется вопреки государственного управления, потому что всей правоохранительной системе время от времени нужно говорить, что же произошло. И всегда найдется причина, всегда есть причина: проводится судебно-медицинская экспертиза (вы представляйте какая наглость со стороны правоохранителей сомневаться в том, о чем им поведал сам Никол Воваевич. Обнаглели до того, что подвергают судебно-медицинской экспертизе данное «народным премьером» поручение — А. Г.), тот сбежал, другой хочет сбежать, третий не дает показаний (ну и неучи же эти правоохранители, что до сих пор не переняли опыт охранников иракской тюрьмы в Абу-Грейбе — А. Г.) … И давайте признаем, что вся государственная система сопротивляется революции (читай государственному перевороту — А. Г.). И я сломаю это сопротивление, другого выхода нет, потому что народ Армении проголосовал лично за меня и мою политическую команду, чтобы в этой стране произошли изменения, а не для того, чтобы мы из-за разных причин постоянно кружили на месте. Хватит жить постоянно в этой лжи», — гневно заявил Н. Пашинян. Для полноты картины по части театра абсурда, в который превратил Никол Воваевич работу аппарата государственного управления, заметим, что месяцами ранее, прежде чем озвучите столь суровые оценки деятельности министерств, «народный премьер» своим тайным распоряжением почти удвоил зарплаты высокопоставленных государственных чиновников, то есть тех, о которых он сказал:

«Все экономические показатели этого года достигаются вопреки государственной системе управления. Все успехи и достижения на сегодня — все на 100% делается вопреки системе управления».

Не менее примечательны были и высказывания Никола Воваевича, себя любимого, относительно тонкостей и наличии тормозов экономического развития в понимании им же подобранных руководящих кадров исполнительной власти, которые в кабинете премьер-министра разоткровенничались с ним до такой степени, что «народный премьер» стал цитировать их:

«Поговаривают, мол, из-за того, что перекрываете откаты (речь, конечно, не о многомиллионных пожертвованиях в армянской денежной единице в благотворительный фонд City of smile («Город улыбок») супруги «народного премьера» — А. Г.), то в результате этого в этом году разразится экономический коллапс. Лучше мол, чтобы капитальные расходы каким-то способом производились, деньги «крутились» бы и приносили хоть какой-то результат».

Такой вот высочайший интеллектуальный уровень дискуссий Никол Воваевича и его ближайших экономических советников. А большего ожидать и не следовало. Власть предержащим глубоко безразличны совершенно новые подходы при оценке социально-экономической деятельности правительств, рекомендованных еще в январе 2018 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Для них не существуют современные разработки, изложенные, к примеру, в трудах основателя и бессменного президента Всемирного экономического форума Клауса Шваба, в книгах «Четвертая промышленная революция» (2016 г.) и «Технологии Четвертой промышленной революции» (2018 г.). Или же откуда им знать о существовании особо актуальной для сегодняшней Армении книги Джозефа Стиглица «Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит будущему» (2013 г.), в которой раскрывается вся подноготная тех процессов, при которых расслоение общества принимает угрожающие размеры. При этом, уважаемый читатель, было весьма символично, что 27 ноября 2019 г. Клаус Мартин Шваб на встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным подарил ему свою книгу «Четвертая промышленная революция».

Для Никола Воваевича — какая еще там четвертая промышленная революция или технологии этой революции, ведь у него на данном этапе есть проблемы куда поважнее, как-то: последовательные шаги по полному развалу судебной системы посредством принятия на заседании Национального Собрания РА политической командой Н. Пашиняна законопроекта о социальных гарантиях судьям Конституционного Суда в случае их досрочного выхода на пенсию. Примечательно, что этот закон, который противоречит сразу нескольким статьям действующей Конституции Республики Армения, уже окрестили как «Закон о легальном подкупе судей КС Армении» или «Закон о законной взятке судьям Конституционного Суда». Принятие парламентом РА этого закона было архиважно для Никола Воваевича, когда после узурпации им исполнительной и законодательной властей Армении, получившей одобрение со стороны разнокалиберных радетелей укрепления гражданского общества, защиты прав человека факта, он решительно взялся за слом системы конституционного правосудия. Для достижения этой цели ему было крайне важно подчинить себе выдерживающих его же, николвоваевское давление членов Конституционного Суда РА, чему и должен послужить принятый закон, конечно, в случае утверждения со стороны президента РА. Можно было более подробно раскрыть всю опасность сей разрушительной для армянской государственности затеи «народного премьера», но это тема отдельного анализа. Здесь же хотелось обратить внимание читателей на безудержную поспешность действий Н. Пашиняна, направленных на слом фундамента государства Республики Армения. В сложившихся условиях обращает на себя внимание, на первый взгляд, непосредственно не связанная с этим событием чрезмерная активность русофобов всех мастей.

В доказательство сказанного за примерами далеко ходить не приходится. Так, неделей ранее после продолжительного молчания подал признаки жизни крайне безынтересный с точки зрения журналистики президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. Ему видите ли не понравилась критика в адрес действующих властей со стороны российского политолога, профессора МГИМО Андраника Миграняна и вашего покорного слуги — Арташеса Гегамяна. Представляете, что Навасардяна возмутил факт критики «бархатной революции» и всех прочих благоглупостей, имевших место в Армении после государственного переворота Никола Воваевича, со стороны А. Миграняна и А. Гегамяна на недавно состоявшемся международном форуме в Армении, когда события 2018 года нами были определены не как революция, а как банальный государственный переворот. От себя замечу, что остаюсь при своем убеждении, что произошедшая в апреле-мае 2018 года смена власти в Армении, повторюсь еще и еще раз, это банальный государственный переворот, преследующий вполне конкретные цели. В числе главных целей — создание благоприятных условий для начала Азербайджаном новой военной агрессии против Республики Арцах с последующим вводом в зону безопасности вдоль 105 километровой границы с Исламской Республики Иран (ныне контролируемой вооруженными силами Арцаха) миротворческого контингента НАТО. Турция давно готовится к такому сценарию, при этом мощно наращивая вооружение частей третьей пехотной армии (Турции), расквартированной в Нахичевани (напомним читателям, что сразу после установления Советской власти в Армении Советский Азербайджан Декларацией от 1 декабря 1920 года признал так называемые спорные (на самом деле бесспорно армянские) территории — Зангезур, Нахичевань и Нагорный Карабах — неотъемлемыми частями Советской Армении). Беспрецедентное наращивание турецких вооруженных сил в Нахичевани стало предметом тщательного исследования одного из идеологов Нагорно-Карабахской национально-освободительной войны (1992−1994 гг.), незаурядной судьбы человека Зория Гайковича Балаяна. Так вот нападки Бориса Навасардяна в мой адрес, которые были опубликованы в известном русофобском издании 1in. am, финансируемом из-за океана, и газете «Жаманак», именуемой стенгазетой соросовского фонда, с моей стороны были ожидаемы. Ведь мы так и не услышали от этого деятеля, выставляющего себя в роли защитника российско-армянских отношений, отповеди своим же воспитанницам, которые годом ранее организовали «многолюдный» митинг протеста у здания Посольства Российской Федерации в Республике Армения с требованием вывода 102-й Российской военной базы из Гюмри. Сборище, сопровождаемое разными антироссийскими репликами из уст присутствующих 15−20 участников сего митинга. Но весьма любопытно, что этот якобы спонтанный дешевый антироссийский шабаш освещали около 20 вооруженных видеокамерами журналистов из милых взору и сердцу властей «новой Армении», представителей масс-медиа, являющихся соросовскими стипендиатами, а попроще, на понятном для читателей языке — выкормыши дедушки Дьердя Шороша. Так вот, сей новоявленный ангел-хранитель, стоящий на страже налаживающихся российско-армянских отношений, Борис Навасардян в дни антироссийского митинга у здания посольства России в Ереване, как и прочие ему подобные, промолчали в тряпочку. Наблюдая за подобной трансформацией двуликих армянских (условно) борзописцев, нет-нет, да в сознание прокрадывается крамольная мысль, а именно: видать в данном конкретном случае молчание, если и не золото, то действо, щедро одариваемое зелененькими дяди Сэма, которые как в 2018, так и в текущем году, как из рога изобилия, посыпали из фонда Сороса на озаренные русофобством головы околожурналистских сект десятки тысяч долларов. Так,"Клуб общественной журналистики» 1 марта 2018 года получил из Фонда Сороса $60 тысяч, или же ратный труд «Международной сети журналистов» 27 июля 2018 года Соросом был оценен на $106 700 за фоторепортажи и прочую информационную гниль, когда после митинга протеста (повторюсь, от силы с двадцатью участниками) через все те же соросовские масс-медиа распространялись репортажи, появлялись многочисленные новостные колонки о митинге протеста у Посольства России.

Впрочем, следует признаться, что в непоследовательности действий соросовских грантодателей упрекнуть трудно. К примеру, уже 28 февраля 2019 г. все тот же"Клуб общественной журналистики» получил новый грант на сумму $60 тысяч, а вот общественная организация «Журналисты расследователи» (Investigative Journalists, NGO) 28 февраля 2019 г. получила грант на сумму $139 966, предназначенный на расширение журналистских расследований, направленный на поддержку антикоррупционных усилий в стране. Я не берусь утверждать, что руководитель Ереванского пресс-клуба является прямым стипендиатом этих соросовских подачек, но то, что он косвенно содействует им, клевеща на тех политиков, которые публично разоблачают нечистоплотность и ангажированность разного рода общественных организаций, щедро финансируемых из-за океана, разрушителей основ армянского государства, так это — непреложный факт. Примем, уважаемый читатель, эту информацию как неопровержимую данность. Однако утверждать, что этим нападки на убежденных сторонников армяно-российского стратегического союза кончились (других подобных примеров не счесть) было бы наивно. В последние дни уж очень активизировались публичные выступления по интернет-телевидению русофобов уже из преступного мира. Увы, уважаемый читатель, из преступного мира, я не оговорился. Так, совершенно недавно с нападками на Зория Гайковича Балаяна и на все того же «грешного» Арташеса Гегамяна выступил несостоявшийся убийца Аркадий Варданян, который меня и Зория Гайковича в прямом эфире интернет-телевидения назвал вассалами России, агентами Кремля, которые в угоду России подтачивают устои независимости Республики Армения, ввергая страну в колониальное иго.

Чтобы у читателей сложилось более полное представление о действующих в информационном поле политических соратниках «народного премьера» Никола Пашиняна, а Аркадий Варданян в ходе каждого из своих еженедельных выступлений по интернет-телевидению позиционирует себя именно таковым, как правило, заявляя о своей решительной поддержке Никола Воваевича во всех его действиях, продолжу представление читателям этого антигероя. Так, сия персона призывает Никола Воваевича быть более решительным в борьбе с коррупционерами и прочими нарушителями закона. А самое ценное, что во всех своих подобных лизоблюдскихпроявлениях он предлагает НоколуВоваевичу смело надеяться на него, этакого бесстрашного рыцаря, поборника справедливости, а на деле банального преступника, представляемого ведущим интернет-телевидения не иначе, какполитологом. Так кто же этот рыцарь духа, нескромно претендующий записаться в сподвижники Никола Воваевича, а самое главное — выяснить по чьей указке он действует. Вот, в чем вопрос? Помнится, что 30 октября 2000 года Аркадий Варданян после пикета возле резиденции главы государства РА был приговорен к административному аресту, однако, как гражданин иностранного государства (России) был выдворен из Армении, а в дальнейшем распродав активы со своим семейством некоторый период отсиделся, подальше от греха, в Испании. Заметим, что сей обычный жулик со стажем, перенарядившийся в тогу политолога, в конце 80-х годов уже успел быть судимым и был в местах, не столь отдаленных в Астраханской области. Там он, как еще неведомый для тех краев о существовании подобной категории особей, этакий Альфонс из Еревана, вскружил голову весьма авторитетной даме из правоохранительных органов, которая, как гласила молва весьма и весьма осведомленных людей из компетентных органов, приютила этого страдальца, забрав его в Москву. Дальше в годы правового беспредела в начале 90-х наш антигерой нажил себе в Москве состояние, расстался с покровительницей и жил вольготно, на широкую ногу, по-барски. Но в начале 2000-го года к власти в России пришел Владимир Владимирович Путин, положивший конец царившей тогда в России правовой вакханалии. Вот именно в это же самое время его покровитель Борис Березовский откомандировал Аркадия Варданяна в Ереван для организации смуты, которую к тому времени уже отстраненный от государственной службы и находящийся в опале Борис Березовский взялся бы за пару-тройку дней утихомирить взбунтовавшихся армян, подтвердив тем самым новому российскому руководству миф о своей незаменимости. Однако этот номер не прошел. Не приходится сомневаться, что президент РА Роберт Седракович Кочарян был осведомлен об этом и вовсе неслучайно выслал его обратно в Россию. Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом — а откуда у меня такая информация? Ответ прост, будучи в те годы в оппозиции второму президенту РА Роберту Кочаряну, замечу, что внешнеполитическая ориентация партии «Национальное Единение», нацелена на углубление стратегического союза Армении и России, была незыблемой, поэтому мои друзья из России подсказали что из себя представляет сей персонаж. Далее, в 2009 году А. Варданянвновь возвращается в Армению и подключается к бурной «революционной» деятельности. Однако тяга к преступлениям и авантюризм опять-таки дали о себе знать и уже в мае 2013 года А. Варданяна и его помощника Арсена Аветяна арестовывают за попытку заказного убийства отца Арсена Аветяна с целью присвоения имущества последнего. В итоге несостоявшийся революционер и, слава Богу, чуть не состоявшийся убийца при наличии неопровержимых доказательств, представленных суду сотрудниками Службы национальной безопасности РА, получает 10-летний срок лишения свободы. Далее, 3 марта 2014 года Апелляционный суд Армении оставляет в силе приговор Аркадию Варданяну. Напомним читателям, что в распоряжении Апелляционного суда РА оказались неопровержимые доказательства, предоставленные СНБ Армении о том, что А. Варданян предлагал бросить с моста отца Арсена Аветяна, а потом согласился отравить его с помощью смертельной дозы психотропных препаратов. Об этом и другой «революционной» деятельности Аркадия Варданяна после его выхода по амнистии из заточения документально было изложено в статье патриотического интернет-издания Восканапат, в статье под заглавием «Политический мертвец и его паноптикум», опубликованной 17 октября 2018 года. «Варданян получает 10-летний срок и оказывается в тюрьме «Армавир», откуда начинает на регулярной основе строчить слезливые статьи антиправительственной и откровенно русофобской направленности в финансируемый фондом Сороса флагман антироссийской пропаганды в Армении — издание «Лрагир», подписывая их не иначе как «политзаключенный пророссийского режима узурпаторов», — далее в этой же статье приводятся выдержки из публикаций этого двуликого политического хамелеона Аркадия Варданяна:

Можно было привести и другие не менее гнусные клеветнические измышления этого политического оборотня, но, думается, и написанного достаточно, чтобы составить представление об авангарде сторонников Пашиняна, действующих на передовой информационной войны, объявленной армянскому народу.

Уважаемый читатель невольно призадумается над тем, а с какой это стати я столь подробно расписываю об этом несостоявшемся убийце. Согласитесь, что из недели в неделю на одном и том же интернет-телевидении тиражируется ложь этим несостоявшимся убийцей, мерзкая русофобская клевета, очернительство России и ее выдающегося лидера, большого друга армянского народа Владимира Владимировича Путина, озвучиваются самые гнусные измышления в адрес политического заключенного, второго президента РА Роберта Седраковича Кочаряна. Это, уважаемый читатель, не есть случайность. Впрочем, далеко неслучайно, что этот клеветник с упорством, присущим благородному карабахскому ослу (хотелось хоть что-то положительное сказать об этом антигерое), предлагает себя в помощники «народному премьеру». Ведь по существу это заодно и своеобразный тест для Никола Воваевича в плане его отношения к отъявленным русофобам, которые безнаказанно тиражируют дезинформацию о нашем стратегическом союзнике, России и ее лидере, подрывая при этом основы информационной безопасности Республики Армения.

На этом фоне совершенно по другому воспринимается интервью бывшего начальника Главного управления по защите конституционного строя, общественного порядка, борьбы против терроризма Службы национальной безопасности РА, генерал-майора в отставке Тиграна Барсегяна интернет-изданию Armlur от 22 декабря 2019 г. Даже не будучи юристом, не приходится сомневаться в том, что это интервью Т. Барсегяна неоценимо дорогой подарок посольству США в Республике Армения, куда дороже рождественской индейки, взрывающий изнутри Службу национальной безопасности РА. Любопытное совпадение, что сей генерал-майор выступил буквально на следующий день после выступления Пашиняна, имевшем место 19 декабря т.г. перед руководящим составом СНБ по случаю Дня сотрудников органов безопасности Армении. Примечательно, что «народный премьер» в своем выступлении заявил о своем доверии к СНБ, сказав, что для этого есть причины. Интересно и то, что сей генерал-майор в отставке в своем интервью, подрывая основы деятельности СНБ РА, заявляет о своей решительности поддерживать «народного премьера», более того, добиться реанимации всех реализуемых ранее многомиллионных проектов, безвозмездно предоставляемых Армении из США, а ныне закрытых, объясняя свою уверенность тем, что он знает, как подобрать ключ к их реанимации. Еще бы, уж кому, если не ему не знать, какую огромную услугу он оказал ЦРУ, раскрыв подробности деятельности СНБ Армении. Дальше больше, в своем интервью он намекнул, что еще ай как много может рассказать. Словом, сей, мягко выражаясь, нечестный человек в генеральских погонах в открытую заявляет, что мог бы оказаться весьма полезным для правительства Никола Воваевича. Однако, уважаемый читатель, это тема отдельного анализа, с которым хочу надеяться, что выступит экс-директор Службы национальной безопасности РА, генерал-майор в отставке Артур Ванецян, которому хочется верить, что очень и очень дорога честь офицера.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось бы завершать статью на грустной ноте. Так, 18 декабря 2019 года Ваш покорный слуга, уважаемый читатель, был приглашен в Посольство Российской Федерации в Республике Армения. Приглашая меня, сотрудница Посольства сказала, что в Ереване находится делегация Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации во главе с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Иосифовичем Косачевым. Не буду томить читателей. Как выразился на нашей встрече в Посольстве РФ в РА Константин Иосифович, на него председателем Совета Федерации глубокоуважаемой Валентиной Ивановной Матвиенко возложена приятная миссия — вручить Арташесу Мамиконовичу Гегамяну медаль Совета Федерации «Совет Федерации. 25 лет».

Не скрою, уважаемый читатель, что эта награда Совета Федерации придала мне и моим соратникам по партии «Национальное Единение» много силы. Силы от осознания того, что политическая партия, которая со дня своего основания в 1997 году, незыблемо стояла на защите армяно-российского стратегического союза в наше тревожное время уж очень нуждалась в поддержке. Ведь после государственного переворота апреля-мая 2018 года, когда к власти в Армении дорвались ставленники из-за бугра, вдохновляющим меня и моих соратников единственным месседжем с Большой земли было благосклонное отношение к моим статьям, которые публиковались в ИА REGNUM, что и создавало возможность их дальнейшей публикации (со ссылкой на ИА REGNUM) в чудом уцелевших единичных патриотических масс-медиа Армении. Говоря попроще, мне и моим единомышленникам по партии придало уверенности, силы и энергии, что великая Россия, руководимая выдающимся лидером современности Владимиром Владимировичем Путиным, друзей России не забывает, а уж тем более не сдает.

Наблюдающая в последнее время чрезмерная активизация антироссийских сил в Армении, их безудержные нападки на убежденных приверженцев армяно-российского стратегического союза свидетельствует о том, что планам заокеанских поводырей так называемой «бархатной революции» не суждено сбыться. А это залог того, что сколачиваемый антироссийский интернационал в Армении обречен на небытие.