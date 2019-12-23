Эр-Рияд, , 17:04 — REGNUM Суд в Саудовской Аравии вынес приговор убийцам журналиста Джемаля Хашогги, 23 декабря сообщает агентство Associated Press.

Известно, что пятеро человек были приговорены к смертной казни. Ещё трое человек были приговорены к 24 годам за сокрытие преступления.

В общей сложности по «делу Хашогги» — турецкого журналиста, убитого в консульстве саудитов в Стамбуле — были осуждены 11 человек. Однако их имена не раскрываются.

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