Киев, , 17:03 — REGNUM Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту должно быть согласовано с украинской стороной, заявило 23 декабря так называемое «представительство президента Украины в Крыму» на своей странице в Facebook.

Таким оригинальным способом украинские чиновники отреагировали на открытие железнодорожного движения на мосту через Керченский пролив.

«Любой въезд или выезд … должен происходить только по согласованию с украинской стороной», — указано в опубликованном ими сообщении.

Кроме того, визит президента России Владимира Путина в российский Крым в Киеве назвали «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Какой-либо реакции жителей Крыма и властей России на мнение «представительства президента Украины в Крыму» не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин принял участие в открытии движения пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, проехав в Крым в кабине машиниста поезда.

Автомобильное движение по самому длинному в России Крымскому мосту было открыто в мае 2018 года.

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