Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Журналистам запретили присутствовать на заседании в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, где обсуждали степень опасности урановых отходов, которые транспортируют из Германии через Петербург на Урал для переработки. Об этом сообщил депутат Заксобрания, «яблочник» Борис Вишневский, передает корреспондент ИА REGNUM.

В 10:00 23 декабря в городском парламенте началось мероприятие, которое в стенах ЗакСа именовали и заседанием комиссии по экологии под председательством депутата Марии Щербаковой с участием представителей «Росатома», и выездным заседанием Общественного совета «Росатома» с участием депутатов.

Как уточняет издание ЗАКС.Ру, представители СМИ смогли зафиксировать только первые 10 минут заседания. Затем их попросили удалиться, они успели услышать вступительное слово единороссов Щербаковой и Романа Коваля, а также доклад заместителя генерального директора компании «Техснабэкспорт» (дочки «Росатома») Олега Козина, который заявил о полной безопасности обедненного гексафторида урана (ОГФУ), которые приходит по морю в Петербург.

По чьей инициативе большая часть заседания была закрыта, в пресс-службе Заксобрания не уточнили.

«Почему-то через 10 минут после начала из зала выставили журналистов — на мой взгляд, это безобразие», — заметил депутат Вишневский.

По его словам, представители «Росатома» и Общественного совета рассказали, как они испытывают контейнеры, роняя их с высоты в 9 метров, и как важно для них перерабатывать ОГФУ, зарабатывая на этом деньги, чтобы не брать их из бюджета.

«Правда, на вопрос о том, сколько они на этом зарабатывают, отвечать отказались. Якобы коммерческая тайна. Но это не может быть коммерческой тайной — информация о том, сколько зарабатывает государственная корпорация на контрактах с иностранным государством (после обогащения, часть ОГФУ продают обратно в Германию). Коммерческая тайна — это информация, разглашение которой может нанести вред интересам сторон соглашения. Какой вред может нанести Германии или России обнародование информации о том, сколько мы за это платим?» — недоумевает Вишневский.

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На заседании также уточнили, что хранить около 1 млн тонн ОГФУ после обогащения в России будут до 2080 года. Только к этому времени, как сообщил первый вице-президент АО «ТВЭЛ» Михаил Зарубин, запасы ОГФУ будут полностью ликвидированы.

«Для этого нужны специальные установки, которые «убирают» оттуда фтор, их надо построить еще четыре, за 19 млрд рублей», — уточнил Вишневский.

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