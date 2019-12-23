Париж, , 16:45 — REGNUM Перед штаб-квартирой компании общественного транспорта Парижа RATP прошла акция протеста, сообщает 23 декабря телеканал BFMTV.

По информации телеканала, в акции участвовали несколько сот человек из числа членов профсоюзов CGT, FO, Solidaires, FSU. Среди прочих призывов было заявлено о намерении продолжать акции протеста против пенсионной реформы в дни рождественских каникул.

После митинга протестующие спустились на станцию метро Гар де Льон и зажгли фаеры и дымовые шашки, дав повод остановить работу эскалаторов и закрыть входы на эту линию подземки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка и акции протеста против пенсионной реформы, лишающей целые категории французов ряда привилегий и специальных сроков выхода на пенсию. Во время забастовки по всей стране нарушился режим работы общественного транспорта, включая метрополитен и пригородные поезда.

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