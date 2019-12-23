Магас, , 16:40 — REGNUM В Ингушетию с рабочим визитом прибыл министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Его поездка посвящена ознакомлению с результатами работы МВД Ингушетии.

В рамках поездки министр проведет совещание с руководством ведомства и встретится с полицейскими одного из подразделений, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Глава ведомства проведет совещание с руководящим составом МВД по Республике Ингушетия, а затем встретится с личным составом одного из территориальных подразделений региона», — говорится в сообщении МВД.