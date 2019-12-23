Москва, , 16:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин 24 декабря примет участие в ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ, посвящённой итогам военного строительства и деятельности Вооруженных сил за истекший год, сообщает 23 декабря пресс-служба Кремля.

Мероприятие будет проходить в Национальном центре управления обороной в столице России.

«На заседании, которое пройдет в Национальном центре управления обороной в Москве, будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил России за 2019 год. Верховный главнокомандующий определит основные задачи по военному строительству и главным направлениям деятельности военного ведомства на предстоящий год», — указано в сообщении пресс-службы.

В расширенном заседании коллегии Минобороны будут участвовать члены Совета безопасности страны, Федерального собрания, правительства РФ, командующие военными округами, объединениями и соединениями Вооружённых сил.

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