Белосток, Польша, , 16:29 — REGNUM Городской совет Белостока принял решение подать жалобу в Административный суд на решение воеводы (губернатора) Подляского воеводства о недействительности переименования улицы имени майора Зигмунда «Лупашки» Шендзеляжа. Как сообщает «Польское радио», за подачу жалобы проголосовали 12 депутатов совета, в том числе 11 от оппозиционной Гражданской Коалиции. Против были 11 депутатов — все от правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС), два депутата от ГК воздержались.

Улица в белостокском районе Скорупы была названа именем «Лупашки» в апреле 2018 года решением горсовета, в котором на тот момент большинство было у ПиС. Сразу после того, как были установлены таблички с именем военного преступника, их стали обливать красной краской. Рядом с названием улицы появлялись надписи «Лупашка — грабитель и убийца!», «Место на свалке истории!» и прочие.

28 октября 2019 года новый состав городского совета постановил дать улице новое название — Подляска. Губернатор признал решение горсовета недействительным.

Зигмунд «Лупашко» Шендзеляж, — офицер действовавшей в Польше в период немецкой оккупации Армии Крайовой, которая воевала против нацистов и против коммунистов. «Лупашко» виновен в многочисленных актах геноцида по отношению к непольскому населению Виленского края. Хорошо характеризует его тот факт, что, когда в 1944 году он был схвачен полицией литовских коллаборционистов и передан немцам, немцы его отпустили.

В 1950 году суд в Варшаве признал Зигмунда Шендзеляжа виновным в восемнадцати эпизодах военных преступлений и приговорил к смертной казни через повешение. Приговор был приведён в исполнение в 1951 году.

В современной Польше из военного преступника делают героя. В Кракове установлен его бюст. На военном кладбище в Варшаве устроена символическая могила.