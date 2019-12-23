Лондон, , 16:20 — REGNUM Ошибкой было думать, что можно «начать всё с начала» в отношениях с Россией, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон в своей статье для The Spectator.

По словам британского премьер-министра, так думали, вероятно, и его предшественники. Тем более, британцы вместе с русскими «боролись против фашизма», отмечает Джонсон.

Джонсон «Я был очень, очень разочарован, когда понял, что ошибся».

Напомним, после победы СССР над нацизмом британский политик, бывший премьер-министр Уинстон Черчилль в 1946 году в знаменитой Фултонской речи объявил Советский Союз главным противником.

Что касается предшественников Джонсона, ярким примером наращивания напряжённости в отношениях с Москвой служит Тереза Мэй, во время пребывания которой во главе британского правительства Россию обвинили в применении химического оружия и кибернападениях.