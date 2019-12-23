Минск, , 16:12 — REGNUM «Белоруссия как участник «Восточного партнерства», в которое также входит еще один член ЕАЭС Армения, а также страна-наблюдатель в ЕАЭС Молдавия, считает возможным использовать формат ВП для поиска решений наиболее актуальных проблем на стыке двух союзов и форм сотрудничества между ними. Эти задачи будут в числе приоритетов белорусского председательства в ЕАЭС в 2020 году», — заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью экономическому изданию Восточного комитета германской экономики «Osteuropa Informationen».

Программа Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство», по словам Макея, может быть усовершенствована, за счёт всеобъемлющего торгового сотрудничества: «Это такие вопросы, как сертификация предприятий-экспортеров, стандартизация, метрология, гармонизация и взаимное признание систем оценки соответствия товаров, упрощение процедур торговли».

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Министр предложил подумать над комплексным подходом к обустройству границ и сделать технологические инновации «сквозным» приоритетом взаимодействия постсоветских образований с Евросоюзом, над развитием международных цифровых транспортных коридоров в контексте развития транспортной и энергетической инфраструктуры.

«Наша идея «интеграции интеграций» или «кооперации интеграций» состоит в том, чтобы придать сближению ЕС и ЕАЭС комплексный и упорядоченный характер с прицелом на конкретные материальные преимущества для обоих союзов», — сообщил Макей.

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Он отметил: «Начать следовало бы с создания постоянного формата для диалога между ЕС и ЕАЭС. В его рамках можно было бы определить сферы первоочередного интереса обеих сторон, например, обеспечение совместимости технических нормативов и стандартов производства промышленной продукции, санитарных и фитосанитарных нормативов производства сельскохозяйственных товаров в интересах расширения взаимной торговли. Многие технические регламенты и стандарты ЕАЭС уже разрабатываются с учетом европейских и международных норм».

По мнению главы МИД Белоруссии, двум континентальным союзам «было бы выгодно активизировать сотрудничество в таможенной сфере, упростить условия транспортировки и контроля грузов», создать общие рынки электроэнергии и трансконтинентальных линий оптоволоконной связи и выработать общие правила электронной торговли. Союзы могли бы вместе развивать инфраструктуру дорог в сопряжении с китайским проектом «Один пояс, один путь».

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