Киев, , 16:10 — REGNUM На Украине обсуждают итоги состоявшихся 22 декабря местных и дополнительных местных выборов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что накануне в 86 ОТГ (объединенных территориальных громадах, 69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины состоялись первые местные выборы, дополнительные местные выборы — в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях. Право голосовать на этих выборах имели порядка 380 тыс. избирателей.

В партии Зеленского «Слуга народа» уже заявили об очередной уверенной победе.

«Обработано 75% участков. Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. То есть — проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все другие вместе взятые партии. Мы получили 33% среди всех участников», — сказано в сообщении.

Явка избирателей составляла от 14% до 54%, более точных данных от ЦИК пока нет. Известно, что лидерами по явке стали два региона — Житомирская и Хмельницкая области Украины.

Политтехнолог Дмитрий Раимов, ссылаясь на свои источники, утверждает, что, несмотря на бравурную риторику, в офисе Зеленского сейчас переполох.

«Результаты местных выборов в ОТГ печальные. Еще считают голоса, но стало понятно, что «бренд» почти ничего не дал… Протестный электорат против Порошенко решил не играть в рулетку, и выбрал известных лидеров. Перепуганы мои коллеги, которые занимались всеми процессами. Мечтали досрочные местные. Хочется с пальмы снять все бананы, пока пальма не рухнула», — отмечает эксперт.

Раимов делает вывод, что про досрочные местные выборы теперь говорить не приходится, да и плановые осенние выборы «могут показаться не сказкой».

«Победили личности. Сегодня бренд «Слуга народа» дал очередную большую пробоину. Отголосок которой мы почувствуем летом 2020 года», — резюмировал эксперт.