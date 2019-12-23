Москва, , 15:51 — REGNUM Представителем России в руководящем совете Международного бюро по расследованию авиапроисшествий назначен глава Ространснадзора Виктор Басаргин. Об этом следует из распоряжения правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Назначить Басаргина В.Ф. представителем РФ в руководящем совете Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках Евразийского экономического союза было подписано 22 ноября прошлого года.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих заявлял, что ведомство рассчитывает на ратификацию данного соглашения внутри РФ до конца 2019 года.

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