Киев, 23 декабря 2019, 15:52 — REGNUM В главном операционном зале Национального банка Украины во время корпоратива плясали танцовщицы. Соответствующее видео опубликовал депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Дубинский 23 декабря на своём telegram-канале.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Богдан Яременко попался на том, что прямо в зале парламента заказывал проституток. Информация о данном инциденте появилась на страницах мировых изданий.
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