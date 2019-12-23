Варшава, , 15:47 — REGNUM Завершена поставка в Польшу вертолётов для её сил специальных операций. Всего поставлено четыре вертолёта марки Sikorsky S-70i Black Hawk.

В церемонии приёмки боевых машин приняли участие премьер-министр Польши Анджей Дуда и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Официальная процедура прошла в аэропорту Варшава-Окенце 20 декабря 2019 года. Об этом пишет ресурс Flight Global.

Общая стоимость контракта составляет 177 миллионов долларов. Контракт включает доставку и обучение пилотов. Заказанные в январе 2019 года вертолёты были собраны польской фирмой PZL Mielec — дочерней компанией американской компании Sikorsky.

S-70i Black Hawk — это многоцелевой вертолёт. Свой первый полёт машина данной марки совершила в июле 2010 года. Экипаж составляет два человека. Может брать на борт ещё 13 человек. Максимальная крейсерская скорость — 277 километров в час. Максимальная взлётная масса — 9 979 килограмм. Производитель — польская фирма PZL Mielec.

Следует заметить, что недавно Польша заказала у компании Leonardo Helicopters четыре вертолета AW101 для борьбы с подводными лодками.