Киев, , 15:42 — REGNUM Минск был вынужден усилить охрану украинско-белорусской границы на участках Гомель, Пинск и Брест, но отмечает, что эти меры носят «исключительно защитный характер».

Об этом заявил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол в интервью украинскому государственному информагентству «Укринформ», материал опубликован сегодня, 23 декабря.

Отвечая на уточняющий вопрос, видит ли Белоруссия угрозу своей безопасности с украинской стороны, дипломат отметил следующее:

«Если, по некоторым оценкам, на территории Украины в свободном хождении несколько миллионов единиц оружия, то, наверное, стоит предпринимать меры по усилению режима охраны государственной границы. Ведь были случаи, когда на границе задерживали оружие, и прорывы через границу были».

Сокол не стал уточнять подробности, но отметил, что такие «единичные случаи» не должны в целом характеризовать взаимоотношения стран в том числе и в вопросах безопасности.

«Наши пограничные ведомства между собой достаточно тесно взаимодействуют, так что в этом плане я не вижу каких-то причин для настороженности — там режим соблюдается», — подчеркнул он.

Украинский официоз не комментирует слова посла Белоруссии, но отмечает, что официальным данным Госпогранслужбы Украины, за восемь месяцев этого года на границе с РБ было выявлено всего лишь 38 единиц оружия, из них только одна единица огнестрельного, остальное охотничье, холодное, травматическое и электрошокеры. При этом, подчеркивает источник, 20 из них пытались перевезти на Украину.