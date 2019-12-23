Ташкент, , 15:31 — REGNUM Некоторые избирательные комиссии в Узбекистане подсчитывали голоса избирателей на парламентских выборах с нарушением правил. Об этом 23 декабря заявил специальный координатор ОБСЕ Георгий Церетели, сообщает издание Kun.uz.

По его словам, наблюдатели ОБСЕ делали указания во время подсчетов. «Но несмотря на это, выводы отрицательные», — сказал Церетели. Глава миссии ОБСЕ Тана де Зулуета добавила, что представители миссии присутствовали в 133 избирательных участках. Отрицательный выводы были получены на 42% участков, добавила руководитель миссии.

«Результаты подсчетов не были прозрачными. Не были соблюдены нормы законодательства. Кроме того, на местах менялись результаты. В некоторых случаях цифры были разными», — сказала Тана де Зулуета.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря представители наблюдательных миссий ШОС и СНГ дали положительную оценку парламентским выборам в Узбекистане, которые прошли 22 декабря.

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