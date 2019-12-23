Анкара, , 15:42 — REGNUM За прошедшие две недели правоохранительные органы Турции депортировали с территории страны 110 иностранных граждан, признанных виновными в террористической деятельности, об этом 23 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, среди высланных из страны были граждане Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Марокко, Косово, США, Греции, Ирландии и Австралии.

Отмечается, что в основном депортированные принадлежали к группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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