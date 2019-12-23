Претория, ЮАР, , 15:28 — REGNUM Целевая группа по инфраструктуре Индонезии, сформированная в ходе проведения Индонезийско-африканского форума в 2018 году, провела координационное совещание с участием министра-координатора по морским делам и инвестициям Индонезии, посла Индонезии в Претории и министров двух стран, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

На координационном совещании было подчеркнуто, что проникновение целевой группы по инфраструктуре Индонезии в африканский регион может привести к расширению деловых соглашений.

Индонезия будет и впредь активно продвигать экономический потенциал и внутренние инвестиции в страны африканского региона.

Деятельность Индонезии еще более должна обострить экономическую дипломатию в период 2019—2024 годов и сделать индонезийские государственные предприятия глобальным игроком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его страна готова делиться опытом и содействовать развитию инфраструктуры в Африке.

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