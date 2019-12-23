Калининград, , 15:26 — REGNUM Вице-премьер правительства Калининградской области Гарри Гольдман написал заявление об увольнении. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает портал «Комсомольской правда» в Калининграде». Информацию журналистам издания подтвердил пресс-секретарь губернатора Антона Алиханова Дмитрий Лысков.

По его словам, Гольдман подал в отставку «по настоянию губернатора». Как отмечает портал «Новый Калининград», Гольдман намерен созвать брифинг, где объяснит мотивы своего ухода.

В региональном правительстве Гарри Гольдман отвечал за экономическое направление.