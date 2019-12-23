Тбилиси, , 15:26 — REGNUM Партия «Единое национальное движение» (ЕНД) 23 декабря обжаловала в Конституционном суде (КС) Грузии лишение грузинским парламентом Ники Мелия статуса депутата. Об этом заявил председатель фракции ЕНД Роман Гоциридзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Полномочия Ники Мелия прекращены незаконно, поскольку другие ведомства могли принять иное решение. Кроме того, это явно политическое преследование с целью нейтрализации лидера партии перед выборами», — заявил Гоциридзе.

Как передавало ИА REGNUM, Ника Мелия был лишен депутатских полномочий в связи с обвинительным приговором по делу о банке Cartu bank. Суд назначил ему штраф в размере 25 тыс. лари (около $8,5 тыс. по курсу) и запретил в течение двух лет и трех месяцев занимать государственные должности. На основании данного судебного решения большинством голосов депутатов парламента на пленарном заседании, в котором оппозиционные партии отказались принимать участие, 12 декабря Мелия был лишен статуса депутата.