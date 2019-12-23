Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Тарифы на электрическую энергию в Санкт-Петербурге для населения повысятся на 3−5% в зависимости от типа прибора учета. Об этом сообщил 23 декабря глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Повышение произойдет в июле 2020 года. Тогда же повысится тариф и для промышленного потребления — на 3,3%.

«Если ранее у нас была модель, которая предусматривала десятипроцентный рост, то сейчас снижение темпов роста тарифов. И на 2021 год уже выходим на ноль по промышленным потребителям. Для населения минимальный прирост сохранится в пределах инфляции, но это необходимо для ликвидации перекрестного субсидирования», — сказал Коптин.

Он отметил, что сейчас жители оплачивают порядка 80% от экономически обоснованной стоимости кВатт/час. Разницу доплачивают промышленные предприятия.

Ранее в Смольном сообщили, что намерены снизить рекомендованный федеральным центром для города предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги в 2020 году. Вместо предельной планки в 3,8% предлагается ограничиться повышением на 3,5%.

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