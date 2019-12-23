Тегеран, 23 декабря 2019, 15:30 — REGNUM Второй контур реактора на тяжелой воде на атомном объекте в иранском Араке запущен в эксплуатацию. Трансляцию церемонии вела 23 декабря телерадиовещательная корпорация IRIB.
Контур запустили в присутствии главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбара Салехи. Он назвал запуск контура событием первостепенного значения.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный Ираном в 2015 году, предполагал перестраивание реактора в Араке под исследования в мирных целях. Ядро реактора было разрушено.
О возобновлении работ по обогащению урана и приостановке модернизации реактора объявил в мае 2019 года президент Ирана Хасан Рухани. Как сообщало ИА REGNUM, решение он объяснил тем, что участники СВПД не выполняют своих обязательств перед Тегераном.
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