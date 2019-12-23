Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM Смольный направит 500 млн рублей компании «Метрострой» на строительство Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили 23 декабря в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ).

Соответствующее постановление о перераспределении неосвоенных средств рассмотрели на заседании правительства Петербурга.

Из этих средств компания, гендиректора которой Николая Александрова не так давно арестовали по делу о растрате, сможет, в частности, выплатить задолженность по зарплате перед рабочими за октябрь и ноябрь.

«Вопрос уже рассматривался, вижу, что практически все подписали уже. Суть в том, чтобы дать фронт работ «Метрострою» и дать возможность решить проблему с той же самой заработной платой», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Надо помогать людям. Особенно перед Новым годом», — добавил градоначальник.

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Напомним, временно во главе «Метростроя» встал бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

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