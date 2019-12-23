Сеул, , 15:20 — REGNUM 20 декабря в китайском городском округе Даньдун провинции Ляонин закрыли все заведения общественного питания, находившиеся под управлением граждан КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, все сотрудницы заведений вернулись на родину по распоряжению высокопоставленных лиц КНДР.

Отмечается, что заведения, открытые совместно с представителями Китая, продолжают работать, однако в них работают только граждане КНР.

Тем не менее, нет никакой информации о выводе северокорейских рабочих с местных заводов, которые трудятся там по туристическим и другим визам.

Кроме того, наблюдаются признаки подготовки к дополнительной отправке в Китай северокорейских рабочих, прибывающих из стран ООН. Есть информация о том, что правительство КНДР намерено в следующем году отправить на работу в КНР около 10 тыс. человек.

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