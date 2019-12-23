Москва, , 19:00 — REGNUM 21 и 22 декабря в Москве в Доме Союзов прошла организованная движением «Левый фронт» конференция «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа?». В рамках первого дня обсуждали протесты и выборы, классовую борьбу в современном мире и глобальный кризис. На второй день конференции, 22 декабря, прошла сессия, посвящённая экономической программе левых сил, на которой выступили депутаты Государственной думы Николай Арефьев и Олег Смолин, экономист Владислав Жуковский; член федерального совета «Партии Дела» Юрий Крупнов и другие, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Базой экономического развития страны «Партия Дела» считает форсированную реиндустриализацию, отметил в своём выступлении Юрий Крупнов. «Она должна проводиться в нескольких политических форматах. Неправы те, кто говорит, что нужно дождаться, когда придёт «подходящая» власть. Работать надо сейчас — продвигать интересы сельского хозяйства, производства, «давить» на правительство. Это первый режим. Второй — бороться за власть, что особенно актуально в контексте парламентских выборов 2021 года», — заявил он. — «Третий режим — активность на местах, выборы на муниципальном уровне».

Такой упор на индустриализацию обоснован тем, что если страна не перестанет проедать советское наследство и не поставит созидательный труд во главу труда, будущего у неё нет, уверен Крупнов.

«Согласно официальной статистике сейчас 4,5 тысячи станков выпускается в год, однако мы собирали статистику реальную и можем сказать, что не набирается и тысячи. Причём половина из этой тысячи — это отвёрточная неглубокая локализация иностранных производителей типовых массовых станков», — рассказал он.

Однако тупиковый экономический подход правительства является прямым следствием его культурно-идеологической позиции, считает Крупнов: «Взять пенсионную реформу, никакой экономики, чистая идеология: как это так, работать ещё могут, а молока не дают! С реиндустриализацией то же самое: либо люди создают богатство собственным трудом, либо распродают то, что не ими создано, это вопрос идеологический. Шутка про то, что продали не только нефть и газ, но и снег, действительно очень меткая, потому что всё, что в стране сегодня живёт и движется, что можно считать активом, распродаётся».

«Партия Дела» продвигает идею возрождения экономического потенциала страны в том числе через культуру — так, 18 декабря в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка «Лица труда», рассказал Юрий Крупнов. На ней представлены работы фотографов и художников, посвящённые рабочим и аграриям, производству и сельскому хозяйству.

«Я считаю это знаменательным событием. Ведь мысль, которую мы пытаемся донести, очень простая, но не принимается сейчас никем во власти — всё в экономике создаёт личность, человек труда. И если он унижен, ему не дают работать, то ни о каком развитии говорить не приходится», — заявил Крупнов.

Индустриализация, в свою очередь, тоже не должна быть процессом ради процесса, указал Крупнов. «Для чего она нужна? Для того, чтобы виллы строить на Канарах? Конечно, нет. При условии нашей демографической катастрофы ответ, на мой взгляд, очевиден — для того, чтобы жила и процветала большая русская семья», — подчеркнул член Федсовета партии.

Подытоживая своё выступление, Юрий Крупнов предложил консолидироваться вокруг следующих четырёх ключевых идей: форсированная реиндустриализация в первую очередь в регионах, прогрессивная шкала налогообложения, снижение пенсионного возраста и культ большой русской семьи. Именно эти пункты лежат в основе платформы «Партии Дела», съезд которой состоится в феврале 2020 года, заключил он.