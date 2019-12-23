Москва, , 15:10 — REGNUM Действия США в отношении природных ресурсов Сирии расцениваются властями страны как пиратство. Об этом заявил 23 декабря заместитель премьер-министра, глава МИД Сирии Валид Муаллем на встрече с главой МИД РФ России Сергеем Лавровым.

Муаллем подчеркнул, что у сирийского народа похищают недра, природным богатства, и делают это именно США. Расхищение происходит с применением оружия, и потому представляет собой пиратство.

Кроме того, на севере Сирию атакует Турция, она посягает на единство и территориальную целостность страны, добавил он.

Сирийский министр заявил, что нефтеперерабатывающий завод в районе Хомса подвергся атаке беспилотников с американской базы в Эт-Танфе. Удар был нанесён зимой, когда Сирии нужны нефть и газ. А 22 декабря объекты в Дамаске и его пригородах атаковали израильские ракеты.

«Сирия продолжает испытывать на себе американо-турецко-израильский заговор», — заключил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров на встрече с Муаллемом заявил, что сирийское урегулирование путём реализации резолюции Совета Безопасности ООН №2254 зависит от самих граждан Сирии.