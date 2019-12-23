Триполи, , 15:08 — REGNUM Вооруженные силы Ливии, лояльные генералу Халифе Хафтару, отпустили турецкое судно, задержанное в минувшие выходные. Об этом 23 декабря сообщает Associated Press.

По данным журналистов, официальной причиной ареста судна стало его вторжение в территориальные воды Ливии без соответствующего разрешения.

Напомним, власти Турции поддерживают Правительство национального единства Ливии, заседающего в Триполи и противостоящее вооруженным силам Хафтара.

В настоящее время государство фактически расколото на несколько противоборствующих анклавов, наиболее крупные из них — армия Хафтара и правительство в Триполи.

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