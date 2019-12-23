Москва, , 14:59 — REGNUM Влияние США постепенно уменьшается, уверен международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 23 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя угрозы, которые американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон адресовали компаниям, участвующим в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Свинство, конечно, когда сенатор от имени США грозит сокрушительными санкциями компании, которая не сделала ничего предосудительного с точки зрения международного права. Такие вот американцы. Другой сверхдержавы у нас пока нет. Но к счастью, её влияние постепенно уменьшается, — сказал Юсин. — Самое главное, чтобы [газопровод] ввели в строй до 2021 года. А вот у Европы появилась ещё одна серьёзная претензия к американцам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, двое американских сенаторов — Тед Круз и Рон Джонсон — направили письмо в адрес швейцарско-нидерландской компании Allseas, выполняющей прокладку трубопровода «Северный поток — 2», в котором сообщили, что если эта компания «продолжит выполнять свою работу даже в течение одного дня после того, как президент подпишет закон о санкциях», то её подвергнут «сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям». Чуть позже компания вывела из Балтийского моря cdjb суда, прокладывающие газопровод.

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