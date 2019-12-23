Москва, , 14:55 — REGNUM Российскому правительству следует следить за выполнением решений по урегулированию споров между Газпромом и «Нафтогазом» и транзиту газа через украинскую территорию. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами 23 декабря.

Он отметил, что необходимый компромисс с Украиной стал итогом большой проделанной работы. Тем не менее, результаты нужно закрепить.

Нужно отследить выполнение всего, «что положено» и закреплено протоколом, чтобы оно было реализовано на практике, добавил Медведев, говоря о сделке по транзиту газа и другим решениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзитных поставок российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины.

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