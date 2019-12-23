Джакарта, , 14:48 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выбрал один из пяти вариантов дизайна новой столицы государства, сообщает Kompas.

Губернатор Западной Явы Ридван Камиль пояснил, что из 557 проектов были отобраны 5 проектов.

«Победитель будет объявлен 23-го декабря в соответствии с рекомендациями жюри и президента», — отметил губернатор.

Известно, что проекты связаны с дизайном государственного дворца и других правительственных зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заверил, что в новой столице государства не будет промышленных кластеров.

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