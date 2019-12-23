Москва, , 14:43 — REGNUM Россия готова предоставить Нидерландам имеющиеся данные о крушении Boeing рейса MH17 над Донбассом, заявил 23 декабря постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения воздушного судна.

«Мне известно, что в марте начнутся судебные слушания в Нидерландах по этому поводу. В том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Выжить не удалось никому.

Расследованием авиакатастрофы занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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