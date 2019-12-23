Бишкек, , 14:39 — REGNUM Верховный суд Киргизии отменил производство по уголовному делу в отношении депутата парламента республики Канатбека Исаева, связанного с эпизодами выделения земельного участка, сообщили 23 декабря в пресс-службе суда.

Отмечается, что уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием в действиях Исаева состава преступления. Ранее Первомайский районный суд Бишкека приговорил депутата к 12 годам лишения свободы, после чего Бишкекский городской суд прекратил дело за истечением срока давности.

Канатбек Исаев подозревался в незаконной передаче земельного участка в частную собственность и незаконной продажи здания библиотеки и общежития по заниженной стоимости в Токмоке. Чиновник занимал должность мэра в 2008—2010 годах.

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